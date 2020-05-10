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Aktüel

Fatih Tezcan'dan Beren Saat'e olay gönderme

Yazar Fatih Tezcan, Türk-İslam kültürüne adeta savaş açan projelerde başrolü üstlenen Beren Saat'in ilginç Anneler Günü mesajıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:22:00 -
Fatih Tezcan'dan Beren Saat'e olay gönderme

Türk-İslam kültürüne adeta savaş açan projelerde başrolü üstlenen Beren Saat, Anneler Günü ile ilgili de ilginç bir mesaj paylaştı.

Koronavirüs sürecine değinen Saat, “Doğa ana düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Bugünü annesinden ayrı geçiren herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum. Bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Kollektif anne sevgisi meditasyonu yapalım bugün. Sevgimizin sinerjisini yayalım.” ifadelerini kullandı.

Beren Saat, ayrıca mesajında "Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren'e teşekkür ederek başlıyorum." dedi.

Fatih Tezcan'dan olay gönderme

İlginç mesajla ilgili paylaşım yapan Yazar Fatih Tezcan, Beren Saat'in dini terimler söylememek için elinden geleni yaptığını ima ederek "Tabu oynamış da kartta Allah, Selâm, Tefekkür, İslâm yazıyormuş gibi konuşmuş..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

Ulvi

Doğa Ana kim?Tanıyormuyuz?Meditasyon falan küfürmü ediyor bu?Tibet´den fırlamış gibi!
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Aydın

Beren’i kim sallıyor ki? Dandik filmlerin, vasat oyuncusu. Medya şişirmesi var mı diye sorarsanız, ona evet.
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