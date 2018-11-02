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Fatih Tezcan'dan Ahmet Hakan'ın enseye şaplak

Yazar Fatih Tezcan, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın kendisine 'Kripto FETÖ'cü' demesi üzerine Twitter hesabından Hakan'la ilgili sert sözler söyledi.

02 Kasım 2018 Cuma 12:24
Fatih Tezcan'dan Ahmet Hakan'ın enseye şaplak

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, yazar Fatih Tezcan'a 'Kripto FETÖ'cü' demesi üzerine Tezcan Twitter hesabı üzerinden Hakan'a sert sözler söyledi.

Fatih Tezcan'dan sert cevap

Fatih Tezcan Ahmet Hakan'a cevaben sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ahmet Hakan benim için 'Kripto FETÖ'cü' demiş. Buradan söylüyorum: İstanbul'a geldiğimde Nişantaşı'da buluşalım, zerre kadar şerefin onurun haysiyetin varsa şunu bir de yüzüme söylesene! 28 Şubat'ta Erbakan'a karşı F.Gülen'i manşet yapan Aydın Doğan'ın yalaka yavşak garsonu seni!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan kıvırdı

Fatih Tezcan'ın sert açıklamaları sonrası Ahmet Hakan çıkışı kıvırmakta buldu. Dünkü yazısında tekrar Tezcan'la ilgili açıklamalarda bulunan Hakan 'EĞER herhangi bir şahıs...Bir Cumhuriyet Bayramı günü... “29 Ekim ile 15 Temmuz arasında fark yok... Biri başarmış, diğeri başaramamış darbedir” diyorsa... O kişi... 15 Temmuz günü ne yapmış olursa olsun... FETÖ’nün amaç ve çıkarlarına hizmet etmektedir. Şahsa “FETÖ’cü” derken kastettiğim budur.'' dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 12:24
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