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Fatih Tezcan'a soruşturma başlatıldı
Gündem Fatih Tezcan'a soruşturma başlatıldı
Gündem

Fatih Tezcan'a soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:01:00 -
Fatih Tezcan'a soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fatih Tezcan'ın 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Evinde arama yapıldı

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan’ın evinde arama yaptı. Aramada dijital materyallere el konuldu.

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