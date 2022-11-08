Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı

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Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklu yargılanan Fatih Tezcan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tezcan mahkemede hakim ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu editörü aracılığı ile Twitter hesabından paylaştı.

Fatih Tezcan'ın aktardığına göre, hakim ile Tezcan arasında şu konuşma gerçekleşti:

Hakim: Atatürk’e hakaretten 1 sene hapis cezası.

Fâtih Tezcan: O hesabın bana ait olmadığını biliyorsunuz araştırdınız mı?

Hakim: Hayır araştırmadık ama öyle olduğuna kanaat getiriyorum.

Fatih Tezcan: Bana ait olmayan bir hesabınasıl bana aitmiş gibi sallayarak hapis verirsiniz?

Hakim: Ben öyle istiyorum, git istediğin yere şikayet et.

Fatih Tezcan: Ben Atatürk’e ne küfür ne hakaret ne ettim ne de ederim.