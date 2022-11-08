  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı
Medya

Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı

Mustafa Kemal'e hakaret davası kapsamında tutuklu bulunan Fatih Tezcan'a 1 yıl hapis cezası verildi. Editörü aracılığı ile Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tezcan, mahkemede hakimle aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:54:00 -
Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı

 Yeniakit.com.tr 

Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklu yargılanan Fatih Tezcan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tezcan mahkemede hakim ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu editörü aracılığı ile Twitter hesabından paylaştı.

Fatih Tezcan'ın aktardığına göre, hakim ile Tezcan arasında şu konuşma gerçekleşti:

Hakim: Atatürk’e hakaretten 1 sene hapis cezası.

Fâtih Tezcan: O hesabın bana ait olmadığını biliyorsunuz araştırdınız mı?

Hakim: Hayır araştırmadık ama öyle olduğuna kanaat getiriyorum.

Fatih Tezcan: Bana ait olmayan bir hesabınasıl bana aitmiş gibi sallayarak hapis verirsiniz?

Hakim: Ben öyle istiyorum, git istediğin yere şikayet et.

Fatih Tezcan: Ben Atatürk’e ne küfür ne hakaret ne ettim ne de ederim.

Fatih Tezcan bu ahlaksızlığa çok kızdı! 'Allah ona lanet etsin'
Fatih Tezcan bu ahlaksızlığa çok kızdı! 'Allah ona lanet etsin'

Medya

Fatih Tezcan bu ahlaksızlığa çok kızdı! 'Allah ona lanet etsin'

Fatih Tezcan hakkında flaş gelişme
Fatih Tezcan hakkında flaş gelişme

Gündem

Fatih Tezcan hakkında flaş gelişme

Fatih Tezcan noktayı koydu: Ben CHP'li olsaydım...
Fatih Tezcan noktayı koydu: Ben CHP'li olsaydım...

Gündem

Fatih Tezcan noktayı koydu: Ben CHP'li olsaydım...

Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı
Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı

Gündem

Gazeteci Fatih Tezcan'a skandal gözaltı! Sapkın din hocasının şikayetiyle Arefe günü saatlerce alıkonulduğu ortaya çıktı

Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum
Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum

Gündem

Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23