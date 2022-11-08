Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı
Mustafa Kemal'e hakaret davası kapsamında tutuklu bulunan Fatih Tezcan'a 1 yıl hapis cezası verildi. Editörü aracılığı ile Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tezcan, mahkemede hakimle aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı.
Yeniakit.com.tr
Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklu yargılanan Fatih Tezcan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tezcan mahkemede hakim ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu editörü aracılığı ile Twitter hesabından paylaştı.
Fatih Tezcan'ın aktardığına göre, hakim ile Tezcan arasında şu konuşma gerçekleşti:
Hakim: Atatürk’e hakaretten 1 sene hapis cezası.
Fâtih Tezcan: O hesabın bana ait olmadığını biliyorsunuz araştırdınız mı?
Hakim: Hayır araştırmadık ama öyle olduğuna kanaat getiriyorum.
Fatih Tezcan: Bana ait olmayan bir hesabınasıl bana aitmiş gibi sallayarak hapis verirsiniz?
Hakim: Ben öyle istiyorum, git istediğin yere şikayet et.
Fatih Tezcan: Ben Atatürk’e ne küfür ne hakaret ne ettim ne de ederim.
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