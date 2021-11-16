Fatih Tezcan’a “Atatürk’e hakaret”ten 1.5 yıl hapis
Gazeteci Fatih Tezcan, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gazeteci Fatih Tezcan, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gidilmezken hükmün açıklanması da geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.