  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Tezcan’a “Atatürk’e hakaret”ten 1.5 yıl hapis
Gündem

Fatih Tezcan’a “Atatürk’e hakaret”ten 1.5 yıl hapis

Gazeteci Fatih Tezcan, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:24:00 -
Fatih Tezcan’a “Atatürk’e hakaret”ten 1.5 yıl hapis

Gazeteci Fatih Tezcan, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gidilmezken hükmün açıklanması da geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CcC

Ülkede hiçbir devlet büyüğüne küfür ve hakaret edilmesin.
  • Yanıtla
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar

Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını bahane ederek, LGBT destekçisi sapkınların da destekleriyle başlattıkları olaylarla Boğaziçi Üniversites..
Canlı yayında Şen ve Küçük arasında dolar kavgası
Gündem

Canlı yayında Şen ve Küçük arasında dolar kavgası

Habertürk canlı yayına katılan Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci Cem Küçük arasında dolar kavgası çıktı.
Ümit Özdağ'dan iyi dövdün ziyareti
Gündem

Ümit Özdağ'dan iyi dövdün ziyareti

İstanbul'da Kapalıçarşı'ya giden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşunda bulunmadı diye bir adamı döven esnaf..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay