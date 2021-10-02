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Gündem Fatih Tezcan: Kürtaj bir insanlık suçudur
Gündem

Fatih Tezcan: Kürtaj bir insanlık suçudur

Twitter hesabından bir video paylaşan Fatih Tezcan, "Kürtaj insanlık suçudur. Kürtaja hayır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:43:00 - 2021-10-03 00:09:02

 Yeniakit.com.tr 

Fatih Tezcan, twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, kürtajın bir insanlık suçu olduğuna dikkat çekti.

'Kürtaj bebek katilliğidir'

"Kürtaj bir insanlık suçudur. Kürtaja hayır." diyen Tezcan, "Kürtaj, Rahman ve Rahim olan Allah'ın annenin rahmine gönderdiği en güzel mesajın, makaslarla bıçaklarla doğranmasıdır. Kürtaj bebek katilliğidir." ifadelerini kullandı.

'İnsanlık suçudur'

Fatih Tezcan, şöyle konuştu: "Bir anne ve babanın birlikte yaptığı ve Allah'ın 'Kün fe yekün' mucizesi ile yarattığı bir bebeğin, sadece annenin kararı ile veya sadece babanın kararı ile öldürülmesi, kanunlar izin verse bile insanlık suçudur."

'Benim bedenim, benim kararım küstahlığına hayır!'

"Kürtaj, İlahi idareye ve iradeye başkaldırmaktır. Annelerin karnında, makaslar kesilip bıçaklarla parçalanan bebekleri görmek istemiyorsanız, cinayetlere karşı çıktığınız gibi kürtaja da lütfen karşı olun."

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