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Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazar Fatih Tezcan'a halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:25:00 - 2020-05-12 19:29:59
Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Yazar Fatih Tezcan'a halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK.m.216) ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (TCK.m.213) suçlarından re’sen 2020/68364 no.lu soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

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Yorumlar

Gokhan

........siz savcilar
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Burdurlu

hangi açıklamasından ötürü soruşturma başlatılmış, onu niye yazmadınız?
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