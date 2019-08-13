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Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim ne zaman iyileşecek?

Fıtık ve dar kanal ameliyatı olan Fatih Terim’in sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalya'daki Fiorentina maçından dönüşte İstanbul'da acilen ameliyata alınan Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim ne zaman iyileşecek?

13 Ağustos 2019 Salı 08:50
Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim ne zaman iyileşecek?

Fıtık ve dar kanal ameliyatı olan Fatih Terim’in sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalya'daki Fiorentina maçından dönüşte İstanbul'da acilen ameliyata alınan Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim ne zaman iyileşecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi. Dün gece İtalya'da Fiorentina ile oynana hazırlık maçının ardından Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü. Bugün Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Yeni Şafak’ın haberine göre, Prof. Dr. Akdemir, "Ameliyatta omurga kanalı mikro cerrahi yöntemle genişletiliyor, beraberinde bel fıtığı alınarak sinirlerdeki bası kaldırılıyor, hem fıtık hemde kanal darlığı düzeltiliyor. Bu tarz bir operasyonun ardından hastalar genellikle aksi bir durum olmaması halinde 1 gün hastanede kalır. Eğer ayaklarında bir his kaybı yoksa ertesi gün taburcu olurlar ve 15-20 günlük bir sürecin ardından yeniden günlük işlerini yapabilecek hale gelirler.” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 08:50
  1. İstanbul
  2. Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl?
  3. Fatih Terim ne zaman iyileşecek?
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