Fatih Terim'in sabrı taştı revizyona gidiyor!

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10. sırada girdi.

Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi. Etkisiz bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

Deneyimli teknik adam milli arada takımda radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyor. Önümüzdeki süreçte Selçuk İnan'ı ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kullanmayı düşünmeyen Terim, tecrübeli futbolcuya kupa maçlarında görev verecek.

Galatasaray'da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi. Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.