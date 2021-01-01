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Spor Fatih Terim'in onayına kaldı! Barcelona’dan orta saha geliyor
Spor

Fatih Terim'in onayına kaldı! Barcelona’dan orta saha geliyor

Barcelona'da forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Carles Alena, Galatasaray ile temasa geçti. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda transfer bitirilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:21:00 -
Fatih Terim'in onayına kaldı! Barcelona’dan orta saha geliyor

Regista arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Barcelona'dan Carles Alena da girdi. İspanyol RAC-1 geçen sezon Real Betis'te kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, bir kez daha Barcelona'dan ayrılmak için yönetime başvurduğunu yazdı.

İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya Barcelona yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti. Ancak gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını anladığı için ayrılmak için başvurdu.

Etebo katkı vermedi

Başarılı futbolcunun menajeri ilk etapta oyuncusuyla ilgilenen Galatasaray ve Getafe ile görüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre Alena ve Barcelona ile masaya oturulacak. Sezon başında Etebo'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı.

48 dakika forma giydi

Takvim'in haberine göre Barcelona alt yapısından yetişen Carles Alena, bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta 48 dakika şans bulabildi. Geçen sezon Real Betis'te ise 19 maça çıkmış, 1 gol, 2 asist ile oynamıştı.

Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Etebo'nun gönderilmesi planlanırken Alena da adaylar arasına eklenmiş oldu.

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