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Fatih Terim'e çok sert sözler: Bu iş mekan basıp sıyırmaya benzemez

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fatih Terim'le ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. Çakar, "Bu iş mekan basıp sonra sıyırmaya benzemez. Bunlar daha fragman." dedi.

13 Kasım 2018 Salı 20:26
Fatih Terim'e çok sert sözler: Bu iş mekan basıp sıyırmaya benzemez

Eski hakem Ahmet Çakar, Fatih Terim'in aldığı cezalar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Oldukça sert bir yorumda bulunan Çakar'ın paylaşımı birçok kez paylaşıldı.

"Bu iş mekan basıp sıyırmaya benzemez"

Çakar, "3 maç ceza daha. Eeee karton imparator daha devam etsene... Federasyon, hakem falan filan. Bu iş mekan basıp sonra sıyırmaya benzemez. Bunlar daha fragman." paylaşımında bulundu.

Ahmet Çakar, Fatih Terim'e Ateş Püskürdü: Bu İş Mekan Basıp Sonra Sıyırmaya Benzemez" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ahmet-cakar-fatih-terime-ates-puskurdu-bu-is-mekan-basip-sonra-siyirmaya-benzemez-1fd8dc.jpg" alt=""/>

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:26
  1. Ahmet Çakar
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

  • İSMET ŞENİSMET ŞEN28 dk önce
    ahmet çakar seni hiç sevmem ama dugruda söylüyorsun helal sana terim gibiler bu memlekette mili takımdan benim vergilerimden 10 trilyon çalışmadab para alıyor hakkımı helal etmiyorum galatasaraya bedava numaradan 5 tl mukavele yapıyor yöneticilerde buna alet oluyor nedir bu para hırsı anlamadım ahmet çakar az bile demiş
  • GokTurkGokTurk1 sa önce
    ... ben gercek bir vakit abonesiyimSu bikiniciyihaber yapiyorsunuzya helal size,...
  • Adanalı.Adanalı.1 sa önce
    Ahmet çakar sen de ortalık karıştırma, sen kimsinde Terime laf sokuyorsun be, adam tabi konuşacak tabiki hakkını arayacak, sende kimsin ahkam kesme ve çeneni tut,GS rayın kimse hakkını yiyemez.
  • Ali bulutAli bulut1 sa önce
    Ahmet cakar denilen sahis gündemde kalmak icin hakaretlerine devam ediyor,programin izlenmiyorsa hakaret et tahrik et rating toplamaya calis Türkiyede Boyle,fatih terim imparator lakabini cene yaparak hakaret ederek kazanmadi basarilari ortada senin gibilerle muhatap dahi olmamali
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