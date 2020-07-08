Fatih Terim'den yönetime Falcao raporu!

Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Falcao'yu ilk planları arasından çıkardı. Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi.

"YA SATALIM, YA 'AS FORVET' ALALIM"

Takvim'de yer alan habere göre; Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.

7 milyon Euro'ya yakın geliri olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak. Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17’sinde oynamadı. Bunun yanında Alanyaspor maçını da kaçırdı ve bu rakam 18'e yükseldi. Tecrübeli forvet, Süper Lig’de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda 3’er maçta görev yaptı.

Falcao ile ilgili dikkat çeken bir başka dikkat çeken olay; büyük maçlardaki performansı... Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e karşı 2 maçta da oynamayan Kolombiyalı, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde de forma giymedi. Falcao, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi.

1 GOLÜNÜN MALİYETİ 636 BİN EURO

11 golünün 10’u Süper Lig’de, diğerini Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a atan Falcao’nun şu an itibarıyla her bir golünün maliyeti 636 bin Euro (4 milyon 897 bin TL). Kolombiyalı futbolcunun bekleneni verememesi Galatasaray’ın üç kulvarda da başarıya ulaşamamasının en büyük sebebi oldu. Sarı kırmızılı takım, yılda ortalama 40 milyon Euro gelir getiren Şampiyonlar Ligi’ne katılma vizesini alamadığı taktirde Falcao’nun elden çıkarılması gündeme gelecek.