  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fatih Terim’den sert çıkış: Falcao ile yola çıkmam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Falcao için yönetime, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:21:00 -
Fatih Terim’den sert çıkış: Falcao ile yola çıkmam

Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Falcao'yu sildi. Tecrübeli hocanın yıldız oyuncu için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği ifade edildi.

Galatasaray en önemli maçlarda forvetsiz

Terim'in, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam. Ya satalım eğer satamıyorsak da sürekli forma giyebilecek bir forvet alalım" diye konuştuğu belirlendi.

2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız ayrılığa sıcak bakmıyor. Falcao sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosuna da alınmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı