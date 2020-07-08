Fatih Terim’den sert çıkış: Falcao ile yola çıkmam
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Falcao için yönetime, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" dediği öğrenildi.
Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Falcao'yu sildi. Tecrübeli hocanın yıldız oyuncu için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği ifade edildi.
Galatasaray en önemli maçlarda forvetsiz
Terim'in, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam. Ya satalım eğer satamıyorsak da sürekli forma giyebilecek bir forvet alalım" diye konuştuğu belirlendi.
2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız ayrılığa sıcak bakmıyor. Falcao sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosuna da alınmadı.