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Fatih Terim'den o isme şok sözler! 'Futbolu bırakacaksın'

Galatasaray'ın İsviçre kampına götürülmeyen Tarık Çamdal ile geçen hafta teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak özel görüşmeler yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 10:07
Fatih Terim'den o isme şok sözler! 'Futbolu bırakacaksın'

eçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene futbol oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!'' uyarısı yapıldığı öğrenildi.

Takım aramaya başlayan Tarık, tazminat konusunda Galatasaray'a fazla sorun çıkarmayacak.

ALBAYRAK GÖRÜŞMEYİ AÇIKLAMIŞTI

Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum." demişti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:07
  1. Tarık Çamdal
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray

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