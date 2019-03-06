Fatih Terim'den kadroya neşter! Antalyaspor maçında...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçında alınan beraberliğin ardından oynanacak olan Antalyaspor maçında kadroda değişiklğe gideceği belirtildi.06 Mart 2019 Çarşamba 03:01
Eruzurumspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kadroya neşteri vurma kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, Erzurum’da sakat ve cezalılar yüzünden ilk 11’de sahaya çıkan Semih Kaya, Emre Taşdemir ve forvet Kostas Mitroglou’yu kenara çekecek. Pazartesi günü Antalya ile Türk Telekom’da oynanacak karşılaşmada sağ bekte cezası biten Mariano, solda iyileşen Linnes forma giyecek. Nagatomo riske edilmeyecek. Forvet hattında ise Diagne yer alacak. Ön liberoda Donk, Selçuk, Ndiaye üçlüsünden 2’si oynayacak.
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