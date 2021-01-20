  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim'den ilginç 'bağış kampanyası' cevabı: Kim başlattı?
Spor

Fatih Terim'den ilginç 'bağış kampanyası' cevabı: Kim başlattı?

Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kendisine bağış kampanyasıyla ilgili sorulan soruya, "Haberim yok" diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:23:00 -
Fatih Terim'den ilginç 'bağış kampanyası' cevabı: Kim başlattı?

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 6-1 galip ayrılırken, evindeki 500. golü de kaydetmiş oldu.

Maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bağış kampanyası mı"

Kendisine yöneltilen, "Maçtan önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Terim, "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok." açıklamasında bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Afrin’de terörün izleri silindi
Dünya

Afrin’de terörün izleri silindi

YPG işgalindeki Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 3. yılı geride kalırken Türkiye, terörden temizlediği kentte eğitim, sağlık ve imar..
Fransa ve Çin'i istemiyorlar!
Gündem

Fransa ve Çin'i istemiyorlar! "Türkiye üçüncü bir yol sunuyor" deyip açıkladı

Fransa'nın eski sömürgeleri olan Afrika ülkelerinin Fransa ve Çin'e alternatif aradığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin üçüncü bir yol sundu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay