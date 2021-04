Fatih Terim'den garip açıklama: Paylaşamadığımız sıkıntılarımız var

İlk yarı iyi oynamadıklarını ancak ikinci yarı daha iyi olan taraf olduklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularının fazlaca bireysel hata yapmalarından yakındı.

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Üzülüyorum ama kızıyorum da"

Galatasaray takımı olarak iç sahada daha üretken olmamız gerekir. ilk yarı bunu yapamadık. Rakibimiz daha iyiydi. ikinci yarıda momentumu elimize aldık, atak üstüne atak yaptık ve bireysel hatadan gol yedik. Devamlı bireysel hata yapan ve cezalandırılan bir takım olunca oyuncular psikolojik açıdan etkileniyor. 'Yine mi mağlup olacağız' diye düşünüyorlar. Kazandığımız zaman olayların bambaşka yerlere geleceğini bilmemize rağmen bunları yaşıyoruz. Üzülüyorum ama kızıyorum da! Rakip nasıl oynarsa oynasın, biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Yine rakibe verdik topu, yine gol yedik. 8-9 kişi oradayız.

"Paylaşamadığımız sıkıntılarımız var"

Bu 1 puanın bize nasıl geri döneceğini göreceğiz. Bazen üzülürsünüz ama o 1 puan çok değerli olur. İnşallah öyle olur. Tabii ki paylaşamadığımız sıkıntılarımız var. Biri iyileşiyor, diğeri sakatlanıyor. İlk kez yaşıyoruz böyle bir olayı...

Yapacak bir şey yok devam ediyoruz. Kırılganlık da olabilir. Benim teknik adam olarak böyle bir istatistiğim yok.

"Rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz"

Şimdi ben niye sarı kart yedim? Neymiş, yan tarafa çıkmışım. Görmüyoruz bazen... Yedlin hala oynamıyor işte... Ama ben sarı kart gördüm. Bir sürü şey bir araya geldiği zaman, içte ve dışta, problemler daha da büyüyor. çözüyor muyuz, çözüyoruz. 6 hafta daha var. 18 puan demek. Galatasaray alışkın bu yerlere. Belli ki rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz ama herkes de puan kaybediyor.

Basın toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iyi oynamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, özellikle maçın ilk yarısında kötü olduklarını belirterek, "Topun hakimiyetinin ve oyun kontrolünün bizde olması çok önemli. Pas oyununu iyi oynayan bir takımız ama bugün maalesef bunu yapamadık. Başarılı oyun kurmayı, topu üçüncü bölgeye en iyi şekilde taşımayı ve atakta doğru pozisyon almayı ilk yarıda maalesef beceremedik. Rakibimizin de o ara birkaç atağı oldu." diye konuştu.

Hücum sürekliliğini isteyen bir takım olduklarını vurgulayan Terim, "Bunu ikinci yarının çok kısa bir süresinde yapabildik. Bunu yaparken de bireysel hatadan gol yedik. Özellikle atakta daha fazla süreklilik ve daha fazla pozisyon üretme adına birçok opsiyon yaratmak en büyük özelliğimiz ama maalesef bu maçta bunları yapamadık. Birkaç başarılı kombinasyon var ama çok fazla değil. O da galibiyete yetmez. Hatta mağlup da olabilirdik. Ancak son bir frikik takibi bize beraberliği getirdi. Bu bir puan bazen çok şeyler ifade edebilir. Çok da iyi olmayan bir oyun oynamamıza rağmen eğer mağlup almayıp, puan alıyorsak bu çok şey ifade ediyor demektir. Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım. Rakibimizin puan kaybettiği bir haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm. Kalan 6 haftaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı"

Fatih Terim, Avrupa Süper Ligi projesine karşı UEFA ve FIFA'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da 12 kulübün başlattığı projeyi "başkaldırı" olarak nitelendiren tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu çok önemsiyorum. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve bunun önüne de set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim."

"Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası"

Fatih Terim, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray ile ilgili açıklamasının hoşuna gittiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin zirveye çıkabileceğini göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi. Bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri, 5 takımı birden yenerek şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Ceferin'in örneği hiç tesadüfü değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de kendimize önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan. Her ne kadar zaman zaman kazandığımız bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp ve ilham kaynağı. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve onların umudu olan bir kulüp. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp her defasında bu büyüklüğe göre hareket etmemiz ve kulübümüzün sahip olduğu tüm kaynakları bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrası neler olacağını hepimiz biliyoruz."