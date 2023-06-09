Fatih Terim'den flaş karar! Kıvanç Tatlıtuğ ile niçin buluştuğu ortaya çıktı

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, ‘Aile’ dizisinde ‘Aslan’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Terim’e takipçilerinden yorum yağdı.

Tatlıtuğ da aynı fotoğrafı “Canım Fatih ağabeyim. Kıymetlim. O bir tane, başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım” notuyla paylaştı.

Sürpriz buluşmanın nedeni ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün yatla Bebek Otel'e gitti. İkili yemek yedikten sonra Terim'in Bodrum'daki yalısı için pazarlığa başladı.

Terim, yalısına 15 milyon dolar verenler olduğunu söylerken gönlünden geçen rakamın 18 milyon dolar olduğunu da belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO