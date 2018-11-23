THY- Noukşot
0553 313 94 23

Fatih Terim'den Burak Yılmaz kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'la ilgili Abdurrahim Albayrak'a "Burak'ı takımda istemiyorum." dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:05
Fatih Terim'den Burak Yılmaz kararı

Daha önce Burak Yılmaz'ı almak için Moskova'ya çıkarma yapan Abdürrahim Albayrak, Trabzonspor'dan ayrılık hazırlığı yapan golcü oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Amacı her ne kadar milli takımdan sorun yaşasalar da Terim'in böyle ufak tefek şeylerin üzerinde durmayacağı ve imza attırması durumunda Burak'ı isteyeceği yönündeydi. Fakat Albayrak'ın yapmak istediği sürpriz ters tepti.

"Burak'ı istemiyorum" dedi

Terim gayri resmi görüşmeler için Albayrak'a, "Burak'ı istemiyorum" dedi. Defteri kapattı.

(Foto Spor)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:05
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Fatih Terim
  5. Burak Yılmaz
  6. Abdurrahim Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşü
    1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    2. Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY..
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. Yerli İHA Milli motorla uçmaya hazır
    5. Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi..
    6. ABD'de silahlı saldırı!
    7. Asya borsaları
    8. İşte Roma'nın Bahçeli'yi davet etme..
    9. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    10. Fatih Terim'den Burak Yılmaz kararı
    11. Beşiktaş çıkış arıyor
    12. Borsa güne yatay başladı
    13. Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta..
    14. Kazadaki sır perdesi aralanıyor!..
    15. GRAFİKLİ - Formula 1'de son durak Abu..
    16. Gram altın güne düşüşle başladı
    17. CarrefourSA’dan "Fırsat Cuması"
    18. Öğretmenin öğrencisinin üzerine içecek..
    19. GÜNCELLEME - Pakistan'da Çin..
    20. Kolombiya'da sokaklar karıştı.....
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'