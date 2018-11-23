Fatih Terim'den Burak Yılmaz kararı

Daha önce Burak Yılmaz'ı almak için Moskova'ya çıkarma yapan Abdürrahim Albayrak, Trabzonspor'dan ayrılık hazırlığı yapan golcü oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Amacı her ne kadar milli takımdan sorun yaşasalar da Terim'in böyle ufak tefek şeylerin üzerinde durmayacağı ve imza attırması durumunda Burak'ı isteyeceği yönündeydi. Fakat Albayrak'ın yapmak istediği sürpriz ters tepti.

"Burak'ı istemiyorum" dedi

Terim gayri resmi görüşmeler için Albayrak'a, "Burak'ı istemiyorum" dedi. Defteri kapattı.

(Foto Spor)