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Fatih Terim'den Beşiktaş yorumu! 'Şu an da çok gerginler, işi bitiririz...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşılaşması öncesinde çarpıcı yorumlarda bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 01:44
Fatih Terim'den Beşiktaş yorumu! 'Şu an da çok gerginler, işi bitiririz...'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, derbide galibiyetten emin. Tek şartı ise "stres yapmamak". Son iki sezonda oynanan maçlarda ezeli rakiplerinin kendilerine üstünlük kurduğunu oyuncularına hatırlatan tecrübeli teknik adam, “yaşanan gerginlik yüzünden Beşiktaşlı oyuncuların bu maça yeteri kadar konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bir de mutlaka kazanmaları gerekiyor. Şu anda çok gerilemiş durumdalar. Stres yapmazsak işi bitiririz” dedi.

 
 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 01:44
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