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Fatih Terim’den Ali Koç’a bomba cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına beklenen cevabı verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
Fatih Terim’den Ali Koç’a bomba cevap

Süper Lig'de 6.hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan polemikler devam ederken sarı-kırmızılı takımın teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına yanıt verdi.

Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

''Baktım, değmeyeceğine karar verdim''

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim için ''Futbolun içinde bu denli olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir, onu konuşalım.'' derken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de ''Saçmalamanın açıklaması olmaz. Biz bu konudan şiddetle rahatsızız. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. O edep sınırları içinde kalmamız lazım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'den Koç'a cevp

Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." demişti.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
  1. İstanbul
  2. Süper Lig
  3. Galatasaray-Fenerbahçe
  4. Ali Koç
  5. Fatih Terim
  6. sicili bozuk

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