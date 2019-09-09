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Fatih Terim'den açıklama: Birlikte önemli başarılara imza attık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala olmak üzere tüm teknik ekibine seslendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
Fatih Terim'den açıklama: Birlikte önemli başarılara imza attık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 3-2 kazanılan Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Terim, yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın geçen yıldan bu yana çok ceza alması sonrasında tecrübeli hocanın ekibine Hamza Hamzaoğlu'nu dahil etmeyi planladığı gündeme gelmişti. Fatih Terim, Florya'da teknik ekibi ve yardımcılarına açık bir mesaj verdi. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibe gireceği iddiaları üzerine Terim'den net bir tavır geldi.

''Birlikte önemli başarılara imza attık''

Tecrübeli çalıştırıcının ortaya atılan bu iddiaya şaşırdığı ve Florya'da başta yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala olmak üzere tüm teknik ekibine net bir konuşma yaparak, "Birlikte önemli başarılara imza attık. Ben size hep güvendim ve güveniyorum. Daha önemli ve yeni başarılara da beraberce çalışarak ulaşacağız. Kafanız rahat olsun. Benden yana hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Fatih Terim'in ekibine de yeni bir takviye yapmayı planlamadığı belirtildi.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
  1. Kayseri
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Hasan Şaş
  5. Ümit Davala

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