  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu
Gündem

Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda ile Terim'in talimatı üzerinden yolları ayırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:06:00 -
Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızla Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir pazarlık halindeydi. Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, son Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.

Terim'e rağmen yönetim biletini kesti

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasından yana görüş bildirmesine rağmen, Belhanda'ya yeni bir teklif yapılmayacağı öğrenildi.

Fransa'ya dönecek

Tecrübeli futbolcunun da bir süredir eski kulübü Nice ile görüşme halinde olduğu ve Galatasaray'la anlaşamaması halinde tercihini Fransa'dan yana kullanacağı belirtiliyor.

''Yanlış anlaşıldım''

Öte yandan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice delirdiler!
Dünya

İyice delirdiler! "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"

Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı farklı bir seviyeye çıktı. Hazımsız Yunan medyası, "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız" manşetiyle çı..
İmamoğlu, İYİ Partili ismi çıldırttı!
Siyaset

İmamoğlu, İYİ Partili ismi çıldırttı! "İpleri koparmayız, gerekirse keseriz!"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte anması İYİ Pa..
Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay