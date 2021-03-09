Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti! Taraftar şok oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızla Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir pazarlık halindeydi. Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, son Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.

Terim'e rağmen yönetim biletini kesti

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasından yana görüş bildirmesine rağmen, Belhanda'ya yeni bir teklif yapılmayacağı öğrenildi.

Fransa'ya dönecek

Tecrübeli futbolcunun da bir süredir eski kulübü Nice ile görüşme halinde olduğu ve Galatasaray'la anlaşamaması halinde tercihini Fransa'dan yana kullanacağı belirtiliyor.

''Yanlış anlaşıldım''

Öte yandan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.