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Spor Fatih Terim rekor peşinde
Spor

Fatih Terim rekor peşinde

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 7'sinden de galibiyet alan Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 10:32:00 -
Fatih Terim rekor peşinde

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 7'sinden de galibiyet alan Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor.

Muslera'nın takıma katılmasının yanında Mostafa Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, zorlu fikstürden kayıpsız çıktı.

Galatasaray, şampiyonluk yaşadığı 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı

Galatasaray'ın serisi

6-1 Denizlispor

1-0 Y. Malatyaspor (D)

2-1 Gaziantep FK (D)

3-0 Başakşehir

1-0 Fenerbahçe (D)

2-1 Kasımpaşa

1-0 Alanyaspor (D)

Rakipler: Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor

Fatih Terim’in rekoru kırmak için önündeki üç maç ise şöyle: Galatasaray 27. haftada sahasında Erzurumspor, 28.haftada deplasmanda Ankaragücü ve 29.haftada evinde Sivasspor ile karşılaşacak

Galatasaray geçen sezonda Süper Lig'de yine ikinci yarıda üst üste 8 maç kazanmış pandemi nedeniyle lige verilen aradan hemen önce Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp serisini yitirmişti

Galatasaray Süper Lig'in son 7 haftasında 7 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu. Aralarında Fenerbahçe derbisi, Gaziantep FK ve Alanyaspor deplasmanları da olan zorlu fikstürden çıkan Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor

Galatasaray Süper Lig'in son 7 haftasında 7 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu. Muslera'nın takıma katılmasının yanında Mostafa Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, zorlu fikstürden kayıpsız çıktı.

Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor. Galatasaray, şampiyonluk yaşadığı 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı

GALATASARAY’IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

6-1 Denizlispor

1-0 Y. Malatyaspor (D)

2-1 Gaziantep FK (D)

3-0 Başakşehir

1-0 Fenerbahçe (D)

2-1 Kasımpaşa

1-0 Alanyaspor (D)

Rakipler: Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor

Fatih Terim’in rekoru kırmak için önündeki üç maç ise şöyle: Galatasaray 27. haftada sahasında Erzurumspor, 28.haftada deplasmanda Ankaragücü ve 29.haftada evinde Sivasspor ile karşılaşacak.

Geçen sezon da 8 maçlık seri yakalamıştı

Galatasaray geçen sezonda Süper Lig'de yine ikinci yarıda üst üste 8 maç kazanmış pandemi nedeniyle lige verilen aradan hemen önce Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp serisini yitirmişti

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