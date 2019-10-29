Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan Onyekuru atağı
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru için girişimlere başladı.
Yaz transfer döneminde de alınması için uğraşılan Onyekuru, Galatasaray'a gelmek için çok uğraşsa da kendisi için ödenen 15 milyon Euro karşılığında mecburen Monaco'nun yolunu tutmuştu.
Fransa'da sadece 4 lig maçının ikisine ilk 11'de başlayan ve 1 aydan uzun zamandır hiç süre alamayan Nijeryalı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru'yu kiralamak için şimdiden girişimlere başladı.
Onyekuru'nun da tekrar Galatasaray formasını terletmek istediğini bilen Cengiz yönetiminin, transferdeki en büyük kozu da bu olacak.