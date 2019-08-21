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Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan Mehmet Topal atağı

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı eki tecrübeli futbolcu Mehmet Topal için harekete geçti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan Mehmet Topal atağı

Ahmet Çalık'ın yetersiz oluşu, Valentine Ozarnwafor'un da Kayserispor ile anlaşmasının ardından Aslan'ın elinde stoper olarak sadece Marcao ile Luyindama kaldı.

Şimdi ise bu bölgede alternatif yaratmaya çalışan Galatasaray, gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine Fatih Terim de onay verdi.

İşte Mehmet Topal'a verilecek maaş 

Hem stoper hem hem de ön liberoda görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor. Ayrıca Topal için düşünülen maaş ise senelik 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık kontrat.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
  1. Kayseri
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Mehmet Topal

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