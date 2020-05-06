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Spor

Fatih Terim onay verdi: Gökhan Töre adım adım Galatasaray'a

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yerli transfer listesini belirlemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 00:16:00 - 2020-05-06 00:29:05
Fatih Terim onay verdi: Gökhan Töre adım adım Galatasaray'a

Yeniakit.com.tr - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezonun kadro çalışmalarına başladı.

Gökhan Töre'yi istedi!

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Gökhan Töre'e olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. Terim'in yönetime bonservis bedeli vermeden alınması istediği yıldız futbolcu ile sarı kırmızılı ekibin sezon sonu masaya oturacağı iddia edildi.

2 gol 4 asist ile oynadı

Gökhan Töre bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 21 maçta 2 gol kaydetip 4 asist ile oynadı. 

 

 

 

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