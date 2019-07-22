Fatih Terim ön libero için çağrı yaptı!

Gelecek sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in, bir an önce ön libero transferinin bitirilmesi konusunda talimat verdiği gelen haberler arasında. Tecrübeli çalıştırıcının, 2 senedir olduğu gibi gelecek yıl da 3 kulvarda mücadele edilecek olması nedeniyle bu bölgedeki açığın bir an önce kapatılmasını istediği öğrenildi.

Mitroglou belirsizliği

Mitroglou mücadelesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ancak Yunan golcünün takımdaki belirsizliği halen devam ediyor.