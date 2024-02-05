Fatih Terim Olympiakos'u rahat geçti
Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Panathinaikos'un zirvedeki PAOK ile arasındaki puan farkı 3...
Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Panathinaikos'a 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff attı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak. 21. haftanın ardından Yunanistan'da oluşan puan durumunda ilk 4 şöyle sıralandı;
1- PAOK (50)
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2- AEK (48)
3- Panathinaikos (47)
4- Olympiakos (41)
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