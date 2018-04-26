Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim: Ölüm kalım maçı değil

Kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına uyarılarda bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:21
Fatih Terim: Ölüm kalım maçı değil

Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek derbi öncesinde iki takımın teknik heyeti de oyuncularının konsantrasyonu için elinden geleni yapıyor.

F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar sonrasında siyah-beyazlılar, G.Saray maçı kupa maçını düşünürken G.Saray'da ise herkes bu maça odaklanmış durumda. 

Bunu bir avantaja çevirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile de son iki idmanda konuşup üzerlerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor. Bu maçı kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük virajı da dönmek isteyen Terim, takımının baskı altında olmadan maça çıkması halinde de 3 puanı alacağından emin.

Takımına, "Bu bir ölüm kalım maçı değil. Normal bir maç olacak. Evet kazanmak zorundayız ama bunu biz değil rakibimiz düşünsün. Lider olan biziz, onlar baskı altında olacak. Ne kadar az stres ile sahada olursak galibiyete de o kadar yakın oluruz. Baskıyı hissetmek onların düşüneceği şey. Kendi sahamızdayız, kendi seyircimiz önündeyiz. Biz en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanacağız" ifadeleri ile oyuncularına da moral verdi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:21
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    1. Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    2. Almanya'dan skandal karar! Ramazan..
    3. İngiltere fena karışacak!
    4. Fatih Terim: Ölüm kalım maçı değil
    5. 'Kahya Operasyonu'nda' şok kanıt!..
    6. Elektronik haberleşmede yeni dönem..
    7. Milli Altay tankı için hedef büyük!
    8. Hindistan’da tren okul servisine..
    9. Adana'da eşi dövdü, çocuğuyla polise..
    10. Amerika'da eski polis seri katil..
    11. Yol verme kavgasında kadın tartıştığı..
    12. En yetkili isim açıkladı! Milli füze..
    13. Kayseri’de Bylock operasyonu: 5 kişi..
    14. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    15. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    16. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    17. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    18. Derbinin hakemi açıklandı!
    19. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    20. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...