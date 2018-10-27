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Fatih Terim o transferi bitirdi! Süper Lig'in yıldızı adım adım Galatasaray'a

Ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'yi transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 03:45
Fatih Terim o transferi bitirdi! Süper Lig'in yıldızı adım adım Galatasaray'a

BAFETİMBİ Gomis’in satılmasının ardından G.Saray’da santrfor olarak sadece Eren Derdiyok kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun sık sık yaşadığı sakatlıklar sonrasında ise kanat adamları ileri uçta görev yaptı. Sinan ve Onyekuru, bu bölgedeki boşluğu kapatmaya çalıştı. Ancak bir süredir Onyekuru da sakat! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce ocak ayında golcü transferi yapacaklarını açıklamıştı. Daha sonra Niasse ve Origi gibi isimler gündeme gelmişti. Ancak şimdi rota değişti.

PRİMİNE KADAR KONUŞULDU

Fatih Terim, Kasımpaşa’nın 26 yaşındaki Senegalli forveti Diagne’nin alınmasını istedi. İddiaya göre; bunun üzerine harekete geçen yönetim, 1.93 boyundaki futbolcuyla görüştü ve her konuda anlaşma sağladı. Alacağı yıllık ücret ve maç başı primlerine kadar bütün sıkıntılar giderildi. Daha sonra ise Kasımpaşa Kulübü’yle bonservis pazarlıkları başladı. Bu sezon 9 maçta 10 gol-2 asist üreten Diagne için maksimum 5 milyon euro önerilecek.

GOMİS’TEN FAZLA ATARDIM

Kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Senegalli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada, “4 Büyükler’den teklif gelir ve Kasımpaşa’yla anlaşırlarsa ben de o takımlarda oynamak isterim” demişti. Yıldız futbolcu ayrıca, “Eğer devre arası değil de Bafetimbi Gomis’le aynı anda gelseydim, ondan daha fazla gol atardım” diyerek de bir anlamda Galatasaray’a göz kırpmıştı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Fatih Terim, Diagne’yi ısrarla istiyor.

Akşam

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 03:45
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Diagne
  5. Mbaye Diagne

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