  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim istifa mı etti? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklama
Spor

Fatih Terim istifa mı etti? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medyada dolaşan "Fatih Terim, Galatasaray'dan istifa etti" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:26:00 -
Fatih Terim istifa mı etti? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor." açıklaması çok konuşuldu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiaları üzerine yönetimden açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, perşembe günü GS TV'de saat 14:00'teki canlı yayın sırasında konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim "Yönetimle transfer için bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek sanırım en doğrusu" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Microsoft: WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçin!
Teknoloji

Microsoft: WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçin!

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcıların tepkisine neden olurken, rakip uygulamalar ise bu durumu fırsat bilip pek çok yeni kulla..
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!
Gündem

Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın emekli general ağabeyi Kemal Sancar, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay