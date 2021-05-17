Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim, Galatasaray’ı bıraktı mı?

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti. Şamponluğu kıl payı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa kararını verdi mi?

Fatih Terim istifa mı etti?

Averajla zaferi kaçıran Galatasaray'da tecrübeli hoca maçın ardından yaptığı açıklamalarda yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklardan bahsetti ve 'istifa'dan söz ederek sert ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında da adeta yıkılmış olan öğrencilerine veda eder gibi konuştuğu ve helallik istediği öğrenildi. Milliyet’te yer alan habere göre, Fatih Terim’in, "Sizlerle gurur duyuyorum" diyerek soyunma odasına girdiği belirtilirken, "Yaşanılan her şeye rağmen yarışı buralara kadar getirdik. Ancak sonu olmadı, yapamadık. Fakat gösterdiğiniz mücadeleniz, terlettiğiniz forma her şeye bedel. Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin" dediği de gelen haberler arasında.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ayrılık sinyali vermişti. Fatih Terim şu ifadeleri kullanmıştı: “42 hafta kolay değil. Sadece corona virüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim."