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Fatih Terim: “Hangi teraziye koyuyorlar anlamıyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son dakika golüyle güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 22:12
Fatih Terim: “Hangi teraziye koyuyorlar anlamıyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son dakika golüyle güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Terim, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin neden pazar günü oynanmadığını anlamadığını belirterek, “Dünyanın her tarafında derbiler pazar günü oynanır. Biz yolculuktan sonra pazar günü oynuyoruz. Herhalde bir bildikleri vardır” yorumunu yaptı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor galibiyetinin ardından basın toplantısında konuştu. Terim, Galatasaray taraftarına ve camiasına güzel bir armağan verdiklerini belirterek, “Gol gelmeyince kolay bir maçı zora soktuk. Tek eksiğimiz goldü. Atağın her türlüsünü denedik. Oyun kurgumuzda Belhanda-Emre ikisinin Mitroglou’ya yaklaşması vardı. İki bekimiz de bu plana dahil olunca iyi bir baskı kurduk. Gol buluruz dedik ama olmadı. Golü erken bulsak oyunun seyri değişirdi. Evimizde baskılı oynadığımız zamanlarda kilit gol oluyor. Gol gelmeyince bizde ufak ufak panik başlıyor. Atağın her türlüsünü denedik. Zor olanı yaptık. Şükür 95’te golü bulduk. Bazen bu son dakika golleri daha değerlidir. Galatasaray’a güzel bir armağanımız oldu. Hak ettik mi evet ettik. Oyuncularımı özgüvenleri için kutluyorum. Akhisar da iyi direnç yaptı. İyi savundular zaman zaman da bizi durdurdular” dedi.



“Hangi teraziye koyuyorlar bilemiyorum”


Terim Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin neden pazar günü oynanmadığını belirterek, “Biz cuma sabahı saat 09.00-09.30’da eve gittik. Dünyanın her tarafında derbiler pazar günü oynanır. Biz yolculuktan sonra pazar oynuyoruz. Üç kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Bundan şikayetçi değiliz ama bunu anlamış da değiliz. Hangi teraziye konduğunu bilmiyoruz. Bugün oynamak bize denk geldi. Uzun yoldan geliyoruz. Derbinin pazar oynanması daha mantıklı. Herhalde bir bildikleri vardır. Ben konuşmuyorum sadece herkes konuşuyor. Bütün kulüpler konuşuyor” yorumunu yaptı.



“Selçuk’tan memnunuz”


Selçuk İnan’ın performansını beğendiğini dile getiren Terim, “Selçuk hem kaptanımız hem de Galatasaray’a büyük hizmet etmiş bir oyuncu. Tecrübesi son noktada. Bize lazım. Oyna dediğimiz zaman oynuyor, otur dediğimizde kaptanlık yapıyor. Selçuk bize lazım. Oyuna girmesiyle daha çok topa sahip olduk. Ona ilerleyen zamanda çok ihtiyacımız olacak. Oyunun şeklini ve resmini değiştirdi” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:12
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