Fatih Terim hakemleri eleştirdi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Sevgili babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Yarın gideceğim. Bu galibiyeti ona ithaf ediyorum. Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Taraftarlarımız olmasa da galibiyet sonrası onları selam yolladık. Düşündüğümüz hiç bir senaryo bizi yanıltmadı. Oyunun sahibi olacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe'nin kazanacağı topların bizi zorlayacağını tahmin ediyorduk. İlk 30 dakika yüzde 60'lara varan topa sahip olma oranı bizdeydi.

"Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz!"

"Dünya çapında bir hakemimiz var, Cüneyt Çakır. İçeride de Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından çok penaltı yedik aleyhimize. Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz! 9 dakika uzatma verilebilir, sıkıntılı geçebilir, sakatlıklar olabilir. Oyuncularımı kutluyorum. Tam lider olunacak yerde kazandılar."

"Bizim önemli bir açığımızı kapatacak"

Mohamed, bizim önemli bir açığımızı kapatacak. Falcao geldi, hoş geldi. Bizim için önemli bir oyuncu. 1 değil, 2 santrforla oynarız gerekirse ama oyun anlayışımızdan ödün vermeyiz. 1.5 maç oynadı Mohamed. Başka bir ülkede ilk kez oynuyor, genç bir adam. Dili aynı değil, antrenman şekli değişik. Harika bir gol attı. Oyuncu eksik olduğu zaman ağzımı açmadım, fazla olduğunda da ağzımı açacak halim yok. Çarşamba-pazar gidiyoruz herkes gibi. Bu zorlu fikstürden çıkmak, lider olarak çıkmak çok önemliydi. İyi yolda olduğumuzu gösteriyor.

Basın toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet önemli bir yerde önemli bir zamanda olduğu için bizim için değerli" dedi.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bizim düşündüğümüz senaryonun dışında maç oynanmadı. Oyunun hakimi biz olacağız. Özellikle merkezde birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken kaptıracağımız toplarda da sıkıntı yaşayacağız. Kenarda baskı yapacağız. Kaybettiğimiz toplarla geniş hücumu analizi yapmıştık. Oyunun anlayışımızdan bize ait olan oyun şeklimizden hiç ödün vermeden oynamaya başladık. Özellikle ilk 30 dakikada deplasmanda olmasına rağmen oynayan bir Galatasaray vardı. Rakibinizi yormak da en büyük amacımızdı. Fenerbahçe’yi burada yenmek Galatasaray için önemlidir. Yendiğiniz zaman lider oluyorsanız bu da önemli bir galibiyettir. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün herkesi kutluyorum. Emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynamaya çalıştılar. Kazandılar. 3 puan bizi lider yaptı, mutluyuz. Çok önemli deplasmanlara gittik. Kazasız, hasarsız, 3’er puanla gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımıza selam olsun. Onlara bu 3 puanı gönderiyoruz" diye konuştu.

"Kendi transferlerimizden memnunun, başkasına da baktığımız yok"

Fenerbahçe’nin önemli yatırımlar yapmasının hatırlatılması üzerine Terim, "Kimsenin iç işleri beni ilgilendirmez. Bir şey söyleyen biri değilim. Herkesin kendi tasarrufu. Saygı duyulması gerekir. Biz kendi işimize bakalım demek lazım. Kendi ekonomik durumumuza göre, scout grubumuzla beraber oyuncu arkadaşlarımızı katıyoruz. Memnunumuz. Mostafa Mohammed bugün attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu. Geçen hafta da atmıştı. Daha da iyi işler yapacağına inanıyorum. Yedlin girdi, uzun müddet oynuyormuş gibiydi. Yarın öbür karantina süresi bitince Gedson da oynayacak. Kendi transferlerimizden memnunun. Başkasına da baktığımız yok" şeklinde konuştu.

"Daha güzel sürprizlerimiz yakında olacak inşallah"

Yeni transferlerin gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Yeni aldığınız oyuncular da sizi mahcup etmemiş, sizi haklı çıkarıyorsa bundan ayrı bir haz duyuyorum. Onun için bütün yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum. Yüksek rakamlarda da olmadığı için daha da mutluyum. Bunlar yönetimimizle beraber devam edecek. Direkt atışlar. Müthiş çalışan bir oyuncu tarayan ekibimiz var. Emre Utkucan ve ekibi. Bizler bu konu ile ilgileniyor. Sportif direktör departmanı da çok güzel bir ekip. Daha güzel sürprizlerimiz yakında olacak inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"Galibiyet önemli bir yerde önemli bir zamanda olduğu için bizim için değerli"

Kaybettikleri kredileri topladıklarını belirten Terim, "Olması gereken yerde, alınması gereken yerde alınan bir galibiyet önemli bir galibiyet. Aksi takdirde 6 puan ve 2’li averajında elden gittiğini de düşünecek olursa sıkıntı olurdu. Ligin üst tarafını dengeye getirdik. Kendimize moral ve avantaj sağladık. Çok maç var. Daha ne sürprizlerle karşılaşacağız. İnşallah karşılaşmayız. Türkiye Ligi artık her maçın önceden kestirilemediği bir lig oluşmuştur. Herkes herkesi yenebilir. Küçük, büyük takım kalmadı. Seyircinin de olmadığı bir ortamda zaten herkes eşittir. Bir baskı yoktur. Ben gerçek taraftardan bahsediyorum. Toplamalardan değil. Böyle bir ortamda herkesin dikkatli olması lazım. Galibiyet önemli bir yerde önemli bir zamanda olduğu için bizim için değerli oldu" açıklamasında bulundu.

"Avukatlarım gereğini yapacaktır"

Karşılaşmaya alınan seyircilerin sorulması üzerine Fatih Terim, "Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Bugün burada takımımız sahaya çıkarken küfür yiyor. Arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor, hakaret ediliyor. Biz seyircisiz zannediyorduk ama öyle değil. Gerekli yerlere söylememiz rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalı iken yanımdaki locaya yardımcılara vermediler. Burada bütün localar dolu. Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı’na, federasyona yazıldı. Kim hangi ceza yemiş, hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle en azından şahsım avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik. Bu mudur seyircisiz oynamak. Hepsi bizde görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır" diyerek sözlerini tamamladı.