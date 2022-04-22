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Spor Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...
Spor

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Galatasaray'da sezona yeni başkan Burak Elmas yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, üst üste gelen kötü sonuçların ardından devre arasında karşılıklı anlaşarak görevden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı için gündeme flaş bir iddia geldi. Fatih Terim'in Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ı çalıştıracağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:21:00 -
Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Galatasaray'da sezona yeni başkan Burak Elmas yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, üst üste gelen kötü sonuçların ardından devre arasında karşılıklı anlaşarak görevden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı için gündeme flaş bir iddia geldi. Fatih Terim'in Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ı çalıştıracağı öne sürüldü.

Sezona başladığı Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıksa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gelen kötü sonuçların ardından görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, yeni bir maceraya atılıyor.

DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen ve Bodrum'da bulunan Fatih Terim, kendisine gelen tekliflere göz atmaya başladı. Avrupa'nın birçok kulübünün resmi teklif sunduğu Fatih Terim'in isteğinin 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
1 yıldır Fatih Terim'i takımın başına getirmek isteyen Katar Milli Takımı, deneyimli çalıştırıcıya yeni bir teklif yaptı. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de teklifi kabul etmeyi düşündüğü belirtildi.

SANCHEZ'İN YERİNE TERİM
Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitiyor. Katar, Fatih Terim'i takımın başına getirip, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator lakaplı hocayla girmek istiyor.

WENGER'DEN SÜRPRİZ TEKLİF
Ayrıca Fatih Terim son olarak FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger'den teklif aldı. Wenger, Terim'den genç teknik direktör adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını talep etti. Gözü Dünya Kupası'nda olan 68 yaşındaki teknik direktör, Wenger'e olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

Galatasaraylı taraftarlar, yeni yönetimle birlikte takımın başında görmek istediği Fatih Terim'in bu kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşadı.

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