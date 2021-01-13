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Spor Fatih Terim Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuştu
Spor

Fatih Terim Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuştu

Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mayıs ayında kontratının sona ereceğini belirterek, “Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:41:00 -
Fatih Terim Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u eledikleri maç sonrası takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim konuyla ilgili, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

Sarı kırmızılılar, 120 dakikası 1-1 biten maçta Malatyaspor'u penaltı atışlarıyla 7-6 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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