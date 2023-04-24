Fatih Terim fonu vurgununda yeni gelişme!

Oda TV'den Can Özçelik'in haberine göre, dolandırıldığını iddia eden futbolcular şöyle ifade verdi:

Seçil Erzan Denizbank’ın kurumsal fonunun olduğunu ve başında da Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun bulunduğunu ifade etti. Bu fona para yatırsanız ‘kar payı vereceğiz’ dedi. Fonla ilgili işlemlerinde kendisiyle birlikte adı geçen banka yöneticileri tarafından yapıldığını söyledi.

Seçil Erzan’ın kendisine parayı aldığına dair üzerinde Deniz Bank kaşesinin bulunduğu ve ıslak imzası “alındı” belgesi verdiğini söyleyen müşteki, "Bankaya ve fonu yöneten Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’ya duyulan güven nedeniyle bu paraları ödedim. Buna karşılık olarak dosyada sunmuş olduğum üzere bana bu paranın bankaya yatırıldığına dair ıslak imzalı ve kaşeli resmi belgeler Seçil Erzan tarafından banka şube müdürü sıfatıyla sıfatıyla verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İş adamı ve futbolcular Seçil Erzan’ın kendilerini "Fondan kar payı vereceğim" diyerek ikna ettiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen bugün yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmete geçirildiğini anladık. Bu arada banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan’ı almış ve 3 gün yanında tutmuş, elinden bütün dosyaları almış ve müfettiş raporuna kendilerini sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı beyanda bulundurtmuşlar. Sonra Seçil Erzan’ı savcılığa teslim etmişler. Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Seçil Erzan’ın hep birlikte parayı zimmete geçirdiklerini düşünüyorum.

Seçil Erzan’ın da ifadesinde topladığı paralarla ilgili olarak "Tefecilere kaptırdım" yanıtını verdiği belirtildi.

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İddialara göre, dolandırılan isimler arasında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan da yer alıyor.