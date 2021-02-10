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Spor Fatih Terim, Fenerbahçe maçı nedeniyle mahkemeye gitti
Spor

Fatih Terim, Fenerbahçe maçı nedeniyle mahkemeye gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'deki derbi akşamı Fenerbahçe tribünlerinden kendisine küfredildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:19:00 -
Fatih Terim, Fenerbahçe maçı nedeniyle mahkemeye gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili şikayetçi oldu.

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı ekip rakibini 1-0 yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler... Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok" demişti.

Konu ile alakadar olan Fatih Terim'in avukatları ise, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi. Dilekçede, Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği ifadelerine yer verildi.

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