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Spor Fatih Terim de istiyordu! O takımla da anlaşamadı
Spor

Fatih Terim de istiyordu! O takımla da anlaşamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in golcü transferinde ilk sıraya yazdığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 20:42:00 -
Fatih Terim de istiyordu! O takımla da anlaşamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in golcü transferinde ilk sıraya yazdığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişme yaşandı.

Zamalek, Terim'in de istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed için Saint-Etienne ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Zamalek kulübünün resmi yayın organı olan Zamalek TV'ye konuşan Khaled El-Ghandour, "Saint-Etienne ile yapılan görüşmeler anlaşma noktasından çok uzak. Fransız kulübü, 3.5 milyon euroyu hemen ödeyeceğini söyledi. 1 yıl boyunca başka ödeme yapmayacaklarını ve paranın kalanını da 1 yıl sonra taksitlerle ödeyebileceklerini söylediler." dedi.

Saint-Etienne'in, Zamalek'in istediği 5 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiğini fakat bu taksit planının Zamalek tarafından kabul edilmeyeceği bilgisi de verildi.

Haberin detayında Türkiye'den Galatasaray, Portekiz'den Braga ve İspanya'dan Rayo Vallecano'nun Mohamed için resmi teklif sunan kulüpler olduğunu ancak Zamalek'in tüm bu teklifleri reddettiğinin de altı çizildi.

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