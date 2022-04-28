Fatih Terim de çok istemişti, şimdi tekrar gündemde!

Sarı-kırmızılı takımın Fatih Terim döneminde çok istediği Ola Solbakken konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bodo Glimt kararını verdi. Norveç ekibi 23 yaşındaki golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde özellikle istenilen Ola Solbakken konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

31 Aralık 2022 tarihinde Bodo Glimt ile sözleşmesi bitecek olan Norveçli golcü Temmuz ayından itibaren başka kulüplerle görüşme yapabilecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bodo Glimt, bu yaz Solbakken için 2 milyon Euro'ya yaklaşan teklifleri kabul edecek.

Solbakken ile Celtic ve Roma'nın yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Bodo Glimt ile 19 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 8 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.