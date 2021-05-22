Fatih Terim bombası patladı!

Galatasaray'da mukavelesi dolan Fatih Terim, Barcelona'ya yazıldı. Beklenen başarıları uzun süredir ortaya koyamayan Katalan devi, yıldızlara söz geçirebilecek deneyimli bir hocayı takımın başına geçirmek istiyor. Katalan devinin, Fatih Terim'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Ciddi adaylar arasında

Fatih Terim, ligde oynanan son maçın ardından, "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor" demişti. Terim'in, bir süredir Galatasaray'da devam etmek istemediğine yönelik söylentiler de var. Kariyerinde daha önce Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, Barcelona'nın ciddi adayları arasında. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir.