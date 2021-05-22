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Spor Fatih Terim bombası patladı!
Spor

Fatih Terim bombası patladı!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:11:00 - 2021-05-22 15:23:01
Fatih Terim bombası patladı!

Galatasaray'da mukavelesi dolan Fatih Terim, Barcelona'ya yazıldı. Beklenen başarıları uzun süredir ortaya koyamayan Katalan devi, yıldızlara söz geçirebilecek deneyimli bir hocayı takımın başına geçirmek istiyor. Katalan devinin, Fatih Terim'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Ciddi adaylar arasında

Fatih Terim, ligde oynanan son maçın ardından, "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor" demişti. Terim'in, bir süredir Galatasaray'da devam etmek istemediğine yönelik söylentiler de var. Kariyerinde daha önce Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, Barcelona'nın ciddi adayları arasında. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

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Yorumlar

Burak

Ha ha haaaa :)))) günün fıkrası bu galiba çok güldüm :))) adamın taktiği yokki. İdi gücü futbolculara küfür etmek. Gördük Milanı ne hale düşürdüğünü. Barcelona ha :)))))
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derin

bodruma yakışır.
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