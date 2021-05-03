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Spor Fatih Terim: Beşiktaş'ı alkışlarız
Spor

Fatih Terim: Beşiktaş'ı alkışlarız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçını kaybetmeleri halinde yüzde 1 dahi şampiyonluk için umut kalmayacağını belirterek, kaybederlerse Beşiktaş'ı alkışlayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 03:22:00 -
Fatih Terim: Beşiktaş'ı alkışlarız

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Beşiktaş'ın şampiyon olması durumunda saha kenarında dizilerek Beşiktaş'ı alkışlayacaklarını açıkladı.

"Beşiktaş'ı alkışlarız"

"Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Kaybedersk yüzde 1 dahi ümit kalmaz. Bizim için basit. Kazanamazsak, öbür skorlarda geçeriz kenara. Oyuncularımızla beraber Beşiktaş'ı alkışlar, tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde devam eder. Türkiye Ligi'nde hangi maçın ne skorla biteceği bilinmiyor. Bunun dışındaki skorlarla Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız.

"Artık son 3 maç"

"Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Oyunu kontrol etmede, domine etmede yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldık hücum aksiyonlarında. Acele etmeden, sabırla, en iyi pozisyonu opsiyonu arayarak bir hayli gol pozisyonu yakaladık. Gol bir hayli gecikti ama soyunma odasına 1-0 girmek önemliydi. İkinci yarı, ilk yarının kopyasıydı. 2-0 net değil, 3-0 olsa rahatlardık."

3. gol neden iptal edildi?

"3. gol niye verilmedi, anlamış değilim. Birazcık top oynamış olsa VAR'daki onun gol olduğunu görürdü.Bir tarafın da başka türlü sıkıntısı var. Gençlerbirliği'nin küme düşme tehlikesi var. Bizim kopmama, vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Kendi kalemizde pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan maçı bitirmek güzel."

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