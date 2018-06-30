Fatih Terim aradığı 10 numarayı buldu! Dünya Kupası'nın ardından...

G.Saray aradığı 10 numarayı Dünya Kupası'nda buldu. Dünya Kupası'nda Senegal maçında asistle turu getiren 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Porto ile temasa geçildi. Sarı-kırmızılılar, Kolombiya'nın önceki gün Senegal karşılaşmasında yaptığı asistle takımını son 16 turuna çıkartan Juan Fernando Quintero için düğmeye bastı.

G.Saray kiralık istiyor, Porto sıcak bakıyor

Cimbom, geçen sezon River Plate'te görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Porto kulübü ile temasa geçti. Portekiz kulübü de teklife sıcak bakıyor.

RUSYA'DA GÖRÜŞÜLECEK

Juan Fernando Quintero'yu ikna etmek için Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Teknik Direktör Fatih Terim, duran toplarda ve uzaktan şutlarda başarılı olan futbolcunun mutlaka alınmasını istediği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncuya Dünya Kupası bitiminde imza attırmaya kararlı.

Japonları baraj altından avlamıştı

Dünya Kupası'nda Japonya ile karşılaşan Kolombiya, mücadelenin 38. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı akıl vuruşla topu filelerle buluşturmayı başardı.

Gol sırasında top çizgiyi geçmesine ve gol çizgisi teknolojisi golü vermesine rağmen Japonlar uzun süre itiraz etmişti.