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Spor

Fatih Terim: Allah beterinden korusun

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 00:02:00 -
Fatih Terim: Allah beterinden korusun

Galatasaray taraftarına seslenen Terim, "Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bazen öyle şeyler vardır ki, üst üste gelir. Sevgili Galatasaraylılar'a sesleniyorum. Sevincimiz kadar, üzüntülerimiz de derin. Bizi affetsinler bu sene. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun." şeklinde konuştu

Kırmızı kartı değerlendiren Terim, "65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Feghouli hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü." dedi.

Son ana kadar her şeyi kovalayacaklarının altını çizen Terim, "Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin arka adalesi çekti, çıkarmak zorunda kaldık. Kovalayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz zorlaştı" ifadelerini kullandı.

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