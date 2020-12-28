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Spor Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi
Spor

Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:04:00 -
Fatih Terim, Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi

ADANA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Adana Demirspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularımıza başarı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verildi.




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