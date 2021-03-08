Fatih Terim açıklaması: Bunları yapmazsanız bırakırım
Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'im yönetime ultimatom verdiğini belirtti.
Fatih Terim’in sene başında istediği transferlerin yapılmadığını belirten spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, “Fatih Hoca, ‘Bu transferleri yapmazsanız ben bırakacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.
Haber Global’de yayınlanan Kontra'da Uğur Karakullukçu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Karakullukçu, şunları söyledi:
“Fatih Terim’in istediği scout transferler yapılmadı. Forvete transfer istedi, olmadı. Sene başı için söylüyorum.
Takıma zaten takviye yapılmamıştı, yapılması gerekiyordu. Hoca mevki isimlerini verdi, oyuncu isimlerini de verdi, taleplerini net ortaya koydu. Fatih Hoca, yönetime de gidip ‘Siz transferleri yapmazsanız, ben bırakacağım’ dedi.”