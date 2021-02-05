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Spor Fatih Terim: 5 - Erol Bulut: 3
Spor

Fatih Terim: 5 - Erol Bulut: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim’in 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:19:00 -
Fatih Terim: 5 - Erol Bulut: 3

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da ikinci kez derbide rakip olacak. Ligin ilk yarısındaki randevu 0-0 sona ermişti. İki teknik adam ilk defa 12 Mayıs 2018'de Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında karşılaştı.

Mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı. Fatih Terim ile Erol Bulut bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Terim Galatasaray'ın başındayken, Bulut da Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda Terim'in öğrencileri 5 kez sahadan galip ayrılırken, Bulut'un talebeleri ise 3 defa kazandı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fatih Terim'in takımı 15 gol atarken, Erol Bulut'un ekipleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fatih Terim ile Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: 27.09.2020 Galatasaray (Fatih Terim) 0 - Fenerbahçe (Erol Bulut) : 0 (Süper Lig) 08.07.2020 Alanyaspor (Erol Bulut): 4 - Galatasaray (Fatih Terim): 1 (Süper Lig) 12.02.2020 Galatasaray (Fatih Terim): 3 - Alanyaspor (Erol Bulut): 1 (Türkiye Kupası) 05.02.2020 Alanyaspor (Erol Bulut): 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 0 (Türkiye Kupası) 07.12.2019 Galatasaray (Fatih Terim): 1 - Alanyaspor (Erol Bulut): 0 (Süper Lig) 25.04.2019 Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 5 (Türkiye Kupası) 06.04.2019 Galatasaray (Fatih Terim): 3 - Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 0 (Süper Lig) 02.04.2019 Galatasaray (Fatih Terim): 0 - Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 0 (Türkiye Kupası) 28.10.2018 Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 0 (Süper Lig) 12.05.2018 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Yeni Malatyaspor (Erol Bulut): 0 (Süper Lig)

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