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Yerel Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü
Yerel

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü

Peygamber övgüsü almış Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesine Fransız usulü tente takılması vatandaşların tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:27:00 -
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü

Hocası Akşemseddin Hazretleri'nin vefatından sonra 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla Bolu’nun Göynük ilçesine türbe inşa edildi.

Türkiye'nin birçok yerinden gelenlerin ziyaret ettiği türbenin giriş kapısının üstüne, kapıda bırakılan ayakkabıların ıslanmaması için 2012 yılında tente takıldı.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ndeki tente bir süre önce yenilendi. Ancak tentenin Fransız tarzı şekli ve tarihi yapıya monte edilmiş halde olması, sosyal medyada tepki çekti.

Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tenteyi en kısa sürede Türk kültürüne uygun bir tenteyle değiştireceklerini belirterek, "Şu anda tente orijinal değil ama dikkate alacağız. Tenteyi bizim kültürümüze uygun şekilde yaptırırız." dedi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tentenin Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı'nın onayıyla ihtiyaç kapsamında gerekli tüm prosedürler yerine getirilerek, vatandaşın türbeye girerken çıkardığı ayakkabılarının ıslanmaması amacıyla yapıya hasar verilmeden tente yapıldığını belirtti.

 

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Yorumlar

İlber aydın

Zaten laiklik Fransız
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