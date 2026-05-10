  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı Küstah Rum’dan skandal çağrı 'Türk bayrağını silin' Türk ve KKTC bayraklarına saldırı kardeşliği Balıkesir'de ihale krizi: Ahmet Akın hakkında soruşturma izni İHH’dan yetimlere büyük destek Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki Özel'den parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koyma talimatı! Rüşvetin üssü CHP Genel Merkezi
Aktüel Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun, vefatının 577. yılında kabri başında anıldı
Aktüel

Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun, vefatının 577. yılında kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Osmanlı padişahı 2. Murat'ın eşi, Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun, vefatının 577. yılında kabri başında anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü ile Bursa İl Müftülüğünce, Anneler Günü dolayısıyla Muradiye Külliyesi'ndeki Hüma Hatun Türbesi'nde anma töreni düzenlendi.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Hüma Hatun'a Allah'tan rahmet diledi.

Hazreti Muhammed'in "Cennet, annelerin ayakları altındadır" hadisini hatırlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"İnsanlığın ilk gününden bugüne, sevgisiyle dünyayı daha yaşanır kılan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hadisi şerifindeki 'İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir' övgülerine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı dünyaya getiren Hüma Hatun annemizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Yıldız, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu aziz toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızdan Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'yı, Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun'u, Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun'u, Sultan Murad Hüdavendigar'ın annesi Nilüfer Hatun'u, Yıldırım Bayezid Han'ın annesi Gülçiçek Hatun'u, Çelebi Mehmed Han'ın annesi Devlet Hatun'u, Sultan 2. Murat'ın annesi Emine Hatun'u, Fatih Sultan Mehmet'in kıymetli anneleri Hüma Hatun'u rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu aziz vatanımızın istikbali uğruna evlatlarını feda eden şehit analarımızın ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum."

Konuşmaların ardından dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Anneler Günü'nde Diyarbakır anneleri için anlamlı çağrı: 385 aile sevinsin
Anneler Günü'nde Diyarbakır anneleri için anlamlı çağrı: 385 aile sevinsin

Gündem

Anneler Günü'nde Diyarbakır anneleri için anlamlı çağrı: 385 aile sevinsin

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Gündem

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23